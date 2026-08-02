Лукаку близок к переходу в «Атланту Юнайтед», где выступает Миранчук — Тавольери

«Атланта Юнайтед» стремится подписать форварда «Наполи» Ромелу Лукаку. Клуб из Высшей лиги футбола (МЛС) проявляет серьёзный интерес к приглашению бельгийского нападающего в США, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети.

По данным источника, сейчас ведутся переговоры: стороны изучают возможность достижения соглашения по личным условиям контракта.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны турецких клубов — «Фенербахче» и «Бешикташ».

Действующий контракт Лукаку с «Наполи» истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне футболист провёл лишь семь матчей за клуб во всех турнирах и забил один гол — бо́льшую часть сезона он пропустил из‑за травмы.

Напомним, что в «Атланте Юнайтед» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.