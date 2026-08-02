Быстров: Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о конфронтации между УЕФА и ФИФА, главой которой является Джанни Инфантино.

«Нас всё равно нет в мировом футболе. Пока это так, нам вообще должно быть без разницы на противостояние ФИФА и УЕФА. На чемпионате мира Инфантино прогнулся по всем вопросам. Были дурацкие решения, отмены карточек, перепродажи билетов, теперь ещё и продажа прав. Мне вообще без разницы, сохранит ли Инфантино свой пост после всех этих ситуаций. Всё равно всё будет решаться в политической плоскости», — приводит слова Быстрова Metaratings.

Напомним, 1 августа Инфантино заявил об отказе от идеи по созданию дочерней организации, с помощью которой можно было бы продавать права на проведение мужских и женских футбольных турниров частным инвесторам. Затем УЕФА выпустил заявление, в котором поприветствовал решение ФИФА, но заявил о потере доверия к руководству организации.

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