Николай Наумов: перспективы «Локомотива» на сезон не очень радужные

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах железнодорожников в нынешнем сезоне. После двух матчей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги московская команда набрала одно очко и занимает 12-е место.

«Перспективы «Локомотива» на сезон очень не радужные. Тем более поговаривают о продаже Карпукаса и Батракова. Здесь не стоит кого-то винить — похоже, у клуба есть финансовые трудности. Это приводит к тому, что клубу приходится продавать ведущих игроков, чтобы разгрузить ведомость и получить какой-то доход для формирования бюджета. Видимо, Галактионову придётся формировать новую команду. Если это действительно так, придётся делать новый коллектив, а эта команда будет фактически распродана. Наверное, к этому нужно готовиться болельщикам «Локомотива». Эти вещи зависят не от руководителей клуба, а от главного спонсора», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Золотая» эра «Локомотива»: