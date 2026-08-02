Джанашия — о неудачном старте «Локомотива» в РПЛ: ничего страшного, как-нибудь выберемся

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о старте железнодорожников в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре красно-зелёные сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а во 2-м — уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).

«С «Локомотивом» ничего не случилось. Всё нормально, начало сезона, команда наберёт ход. С Махачкалой тяжело играть в гостях, ничего страшного в этом поражении не вижу. По игре, конечно, есть вопросы. Некоторые всё отдают на поле, а кто-то — нет. Ощущается нехватка нападающего, Воробьёв создавал моменты, а сейчас атака стала послабее. Но ничего страшного, как-нибудь выберемся», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нападающий Дмитрий Воробьёв перебрался из «Локомотива» в «Краснодар» в летнее трансферное окно. В 3-м туре железнодорожники примут тольяттинский «Акрон».