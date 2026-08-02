15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанашия — о неудачном старте «Локомотива» в РПЛ: ничего страшного, как-нибудь выберемся

Джанашия — о неудачном старте «Локомотива» в РПЛ: ничего страшного, как-нибудь выберемся
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о старте железнодорожников в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре красно-зелёные сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а во 2-м — уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

«С «Локомотивом» ничего не случилось. Всё нормально, начало сезона, команда наберёт ход. С Махачкалой тяжело играть в гостях, ничего страшного в этом поражении не вижу. По игре, конечно, есть вопросы. Некоторые всё отдают на поле, а кто-то — нет. Ощущается нехватка нападающего, Воробьёв создавал моменты, а сейчас атака стала послабее. Но ничего страшного, как-нибудь выберемся», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нападающий Дмитрий Воробьёв перебрался из «Локомотива» в «Краснодар» в летнее трансферное окно. В 3-м туре железнодорожники примут тольяттинский «Акрон».

Материалы по теме
Исторический старт! Махачкала с Евсеевым — на первом месте РПЛ после камбэка с «Локо»!
Исторический старт! Махачкала с Евсеевым — на первом месте РПЛ после камбэка с «Локо»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android