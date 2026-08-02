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Шевалье «может прийти в ярость», если «ПСЖ» купит вратаря Судзуки из «Пармы» — MD

Шевалье «может прийти в ярость», если «ПСЖ» купит вратаря Судзуки из «Пармы» — MD
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Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье «может прийти в ярость» в случае перехода в парижскую команду голкипера Дзиона Судзуки из «Пармы», об этом сообщает Mundo Deportivo. Ранее СМИ сообщали об интересе французского гранда к японскому футболисту.

«Если официальный переход юного Алессандро Лонгони воспринимается как трансфер на перспективу, подписание Судзуки, уже более опытного вратаря, станет серьёзной угрозой для Шевалье. Хотя в своё время он опережал Сафонова, позже россиянин завоевал место в основе. Потеря места в составе помешала французскому вратарю поехать на чемпионат мира этим летом — турнир, где Судзуки блистал», — пишет Mundo Deportivo.

Действующее трудовое соглашение Шевалье с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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