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Заза Джанашия высказался о возможном переходе Даку из «Рубина» в «Спартак»

Заза Джанашия высказался о возможном переходе Даку из «Рубина» в «Спартак»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно‑белые активировали опцию выкупа Даку.

«У «Спартака» очень хорошие футболисты, молодые пацаны скоростные. В том году особо никто не уходил из ключевых игроков, но что-то не получалось. Нужно вернуться к спартаковской игре. Может, с Даку и станут лучше, но «Спартак» и так сильный. В «Рубине» он был хорош, но попадёт ли он в обойму «Спартака»? Там другая игра, надо попасть в ритм и быть полезным», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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