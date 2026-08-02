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УЕФА может попросить всех членов отозвать письма с поддержкой Инфантино — talkSPORT

УЕФА может попросить всех членов отозвать письма с поддержкой Инфантино — talkSPORT
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Президент УЕФА Александер Чеферин обсуждает вопрос, связанный с тем, стоит ли ему попросить всех членов-участников организации, которые письменно поддержали переизбрание Джанни Инфантино на пост главы ФИФА, отозвать эти документы. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, на текущий момент 40 из 55 стран-участников УЕФА отправили соответствующие письма. Члены КОНКАКАФ и АФК также готовы прекратить поддержку Инфантино.

Несколько высокопоставленных руководителей ФИФА, включая генерального секретаря Маттиаса Графстрёма, настаивают на отставке Инфантино, понимая, что в противном случае ему последует вотум недоверия.

Некоторые высокопоставленные деятели Английской футбольной ассоциации на условиях анонимности сообщили, что уже обсуждали вопрос, следует ли отозвать официальную поддержку главе ФИФА, данную ему перед чемпионатом мира 2026 года.

Выборы президента ФИФА запланированы на 17 марта 2027 года.

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