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Влахович отклонил оффер в € 8 млн от «Бешикташа», он ждёт решения «Барселоны» — Sport.es

Влахович отклонил оффер в € 8 млн от «Бешикташа», он ждёт решения «Барселоны» — Sport.es
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Нападающий Душан Влахович, покинувший «Ювентус» в статусе свободного агента, отклонил предложение «Бешикташа» ради перехода в «Барселону». Как сообщает издание Sport.es, стамбульцы готовы предложить форварду двухлетний контракт с зарплатой в € 8 млн за сезон и € 5 млн в качестве подписного бонуса.

По данным источника, представители Влаховича предлагали свои услуги «Барселоне» в начале трансферного окна, однако его финансовые требования оказались неприемлемыми. Со временем Душан снизил свои требования к «Барселоне», согласившись на зарплату, которая соответствовала бы финансовым возможностям клуба, но теперь ему нужно подождать.

На данный момент его имя фигурирует в списке потенциальных приобретений, однако никаких сделок пока не заключено, и маловероятно, что каталонский клуб предпримет какие-либо шаги. В клубе понимают, что он нападающий высочайшего класса, но его недавние проблемы со здоровьем и стиль игры вызывают множество опасений.

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