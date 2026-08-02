«Произвол и беспредел». Гаджиев — об инициативе Инфантино продать доли ЧМ

Почётный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение о реакции УЕФА на инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино продать права на проведение футбольных турниров. 1 августа Инфантино подтвердил отказ от создания дочерней организации FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была реализовать права на проведение мужских и женских турниров, включая чемпионаты мира. Ранее ассоциации — члены УЕФА заявляли о возможности бойкотировать ЧМ-2030 в случае реализации этого коммерческого проекта.

«Конфликт ФИФА и УЕФА — это неизбежность, которая должна была быть. В силу противоречий между организациями УЕФА не мог не среагировать на действия ФИФА. Все оценили действия Инфантино как произвол и беспредел. УЕФА показал нормальную реакцию. Если бы они не среагировали, было бы неправильно. Главное, что Инфантино пошёл на уступки, потому что это хорошо для футбола. Вся эта ситуация сильно подрывает позицию президента ФИФА, но мы не знаем, что происходит за кулисами», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

В УЕФА призвали выявить и привлечь к ответственности виновных лиц, которые разрабатывали спорные схемы, а также обвинили Инфантино в невыполнении данных им обещаний.