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Игрок «Родины» Гогличидзе: говорят, мы не останемся в РПЛ, а я в нас верю

Игрок «Родины» Гогличидзе: говорят, мы не останемся в РПЛ, а я в нас верю
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Защитник «Родины» Лео Гогличидзе высказался о шансах команды сохранить прописку в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В двух стартовых турах новички РПЛ уступили «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'     1:2 Крижан – 52'     1:3 Лангович – 56'     2:3 Сако – 74'     2:4 Шанталий – 90'    

«Не думаю по поводу того, сохранимся ли в РПЛ на следующий сезон. Всего прошло два тура. Ничего страшного, впереди ещё много игр. Надо просто идти от одной встречи к другой и набирать свои очки. У нас всё получится, я верю в нас.

Есть люди, которые говорят, что мы останемся. А есть те, кто думает, что не останемся. Так всегда было, есть и будет. Это нормально — это футбол. Двигаемся дальше», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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