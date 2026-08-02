Игрок «Родины» Гогличидзе: говорят, мы не останемся в РПЛ, а я в нас верю

Защитник «Родины» Лео Гогличидзе высказался о шансах команды сохранить прописку в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В двух стартовых турах новички РПЛ уступили «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).

«Не думаю по поводу того, сохранимся ли в РПЛ на следующий сезон. Всего прошло два тура. Ничего страшного, впереди ещё много игр. Надо просто идти от одной встречи к другой и набирать свои очки. У нас всё получится, я верю в нас.

Есть люди, которые говорят, что мы останемся. А есть те, кто думает, что не останемся. Так всегда было, есть и будет. Это нормально — это футбол. Двигаемся дальше», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.