«Галатасарай» хочет подписать Де Брёйне и готовит предложение «Наполи» — Конур

Турецкий «Галатасарай» хочет подписать полузащитника «Наполи» и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне. Как сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети X, стамбульский клуб готовит для бельгийца двухлетний контракт с привлекательными условиями.

Также «Галатасарай» собирается сделать предложение «Наполи». Соглашение Де Брёйне с неаполитанцами рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» близок к приобретению полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. По данным СМИ, турецкий клуб готовится заплатить за футболиста сборной России сумму отступных, которая составляет € 20 млн.