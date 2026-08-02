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Арсенал Тула — Торпедо Москва: Пенчиков вывел хозяев поля вперед на 38-й минуте в матче 4-го тура Первой лиги сезона 2026/2027

«Арсенал» Т — «Торпедо» М: Даниил Пенчиков вывел хозяев поля вперёд на 38-й минуте
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В эти минуты идёт матч 4-го тура Лиги Pari, в котором встречаются «Арсенал» из Тулы и московское «Торпедо». Игра проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступает Евгений Рубцов из Нижнего Новгорода. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт 1:0 в пользу тульского клуба.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Перерыв
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Пенчиков – 38'    

Защитник «Арсенала» Даниил Пенчиков вывел хозяев поля вперёд на 38-й минуте.

В следующем туре тульская команда проведёт матч с ярославским «Шинником» (8 августа), а столичный клуб встретится с «Сочи» (7 августа).

После 3-го тура Первой лиги «Арсенал» набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице турнира. «Торпедо» заработало семь очков и располагается на четвёртой строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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