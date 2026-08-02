Игрок ЦСКА Попович: Бориско — очень качественный вратарь, он поможет нам

Полузащитник московского ЦСКА Матия Попович высказался о новичке армейцев Максиме Бориско. Голкипер перебрался в столичную команду из калининградской «Балтики» в летнее трансферное окно.

«Пока мало что могу сказать про Бориско. Считаю, это очень качественный вратарь. Надеюсь, он поможет нашей команде», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После двух матчей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре армейцы одолели «Балтику» (2:1), а во 2-м — сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В 3-м туре красно-синие встретятся с «Ростовом».