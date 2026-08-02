Защитник «Страсбурга» Гела Дуэ, брат полузащитника «ПСЖ» Дезире Дуэ, рассматривается парижским клубом в качестве потенциальной замены Ашрафу Хакими, сообщает L’Équipe.

По информации источника, «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к 23‑летнему защитнику «Страсбурга» и игроку сборной Кот‑д’Ивуара. При этом существенного прогресса в переговорах пока нет.

Гела Дуэ — воспитанник академии «Ренна», в «Страсбург» он перешёл два года назад и быстро стал одним из ключевых игроков команды. У него действующий контракт с клубом до 2029 года.

В последних сезонах Гела Дуэ стабильно выходил в стартовом составе — в 63 матчах из 68 во всех турнирах. На его счету три гола и девять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.