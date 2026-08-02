15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L’Équipe: ПСЖ изучает трансфер Гелы Дуэ — брата полузащитника парижан Дезире Дуэ

L’Équipe: «ПСЖ» изучает трансфер Гелы Дуэ — брата полузащитника парижан Дезире Дуэ
Комментарии

Защитник «Страсбурга» Гела Дуэ, брат полузащитника «ПСЖ» Дезире Дуэ, рассматривается парижским клубом в качестве потенциальной замены Ашрафу Хакими, сообщает L’Équipe.

По информации источника, «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к 23‑летнему защитнику «Страсбурга» и игроку сборной Кот‑д’Ивуара. При этом существенного прогресса в переговорах пока нет.

Гела Дуэ — воспитанник академии «Ренна», в «Страсбург» он перешёл два года назад и быстро стал одним из ключевых игроков команды. У него действующий контракт с клубом до 2029 года.

В последних сезонах Гела Дуэ стабильно выходил в стартовом составе — в 63 матчах из 68 во всех турнирах. На его счету три гола и девять результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Фабрицио Романо поделился инсайдом о новом вратаре «ПСЖ». Переговоры в активной фазе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android