«Интер» предложил € 35 млн за Кëртиса Джонса, «Ливерпуль» требует € 40 млн — Daily Mail

«Интер» заявил о готовности заплатить £ 30 млн (€ 35 млн) за полузащитника «Ливерпуля» Кëртиса Джонса. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, мерсисайдцы оценивают 25-летнего футболиста в £ 35 млн (€ 40 млн). Подчёркивается, «Ливерпуль» отклонил последнее предложение «Интера» в размере £ 21,75 млн (€ 25,4 млн).

В минувшем сезоне Джонс принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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