«Челси» в шаге от покупки защитника Чаварриа из «Райо Вальекано» за € 25 млн — Marca

Левый защитник «Райо Вальекано» Пеп Чаварриа перейдёт в «Челси» за € 25 млн. Официальное объявление о сделке состоится в ближайшие часы, как только клубы согласуют последние детали. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, изначально «Райо Вальекано» требовал выплаты € 50 млн в качестве отступных за 28-летнего футболиста, однако клубам удалось договориться о € 25 млн. Продажа Чаварриа станет самой дорогой в истории «Райо Вальекано».

В минувшем сезоне Чаварриа принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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