«Порой стоит рисковать». Экс-игрок «Ман Сити» — о возможном переходе Винисиуса в «Арсенал»

Бывший вратарь ряда клубов английской Премьер‑лиги, в том числе «Астон Виллы» и «Манчестер Сити», Шей Гивен высказался о возможном трансфере нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в «Арсенал». Ранее сообщалось, что форвард согласовал контракт с «канонирами», который готов заплатить € 135 млн с возможными бонусами до € 10 млн за переход игрока.

«Может ли Винисиус Жуниор стать тем игроком, который добавит «Арсеналу» недостающего качества в атаке? Да. И сам факт обсуждения подобной сделки показывает, на каком уровне сейчас находится «Арсенал», а также какими финансовыми возможностями располагает для её осуществления.

Представьте, какой финансовый пакет потребуется, чтобы заполучить Винисиуса Жуниора в «Арсенал»: речь идёт об огромных суммах — включая трансферную стоимость, зарплату, а также всевозможные бонусы и дополнительные условия.

За последние пару лет «Арсенал» заметно сплотился — особенно после ухода таких игроков, как Пьер‑Эмерик Обамеянг, Алексис Санчес и Месут Озил. Сейчас все в составе ощущают, что движутся в одном направлении.

Не утверждаю, что Винисиус Жуниор не сможет вписаться в эту команду или не будет полезен в обороне, но это определённый риск. Впрочем, чтобы привнести в такую команду что‑то новое, порой стоит рисковать. Винисиус — блестящий игрок, его переход в «Арсенал» стал бы самой громкой трансферной новостью года», — приводит слова Гивена Tribal Football.