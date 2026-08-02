«Ньюкасл» покупает нового основного вратаря за € 30 млн — Sky Sports

Голкипер португальской «Браги» и сборной Чехии Лукаш Горничек близок к переходу в «Ньюкасл». Как сообщает издание Sky Sports, 24-летний вратарь уже прошёл медосмотр перед трансфером в английскую команду в Испании.

По данным источника, о переходе будет объявлено в ближайшее время. Сообщается, что «Ньюкасл» активировал опцию выкупа, прописанную в контракте голкипера с «Брагой». Она составляет € 30 млн. Горничек станет новым основным вратарём «Ньюкасла».

Голкипер перебрался в «Брагу» из чешского клуба «Пардубице» летом 2019 года. В минувшем сезоне он провёл 55 матчей за команду во всех турнирах и пропустил 51 мяч. На его счету 24 «сухие» встречи.