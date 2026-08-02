Президент «Галатасарая» лично работает над трансфером Батракова — Эрен

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек лично участвует в переходе полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива». Глава турецкого клуба сделал предложение именно о полноценном переходе 21-летнего футболиста, а не об аренде. Об этом сообщает журналист Бурак Эрен на странице в социальной сети X.

По информации источника, Озбек не знаком с Батраковым лично, но «кто-то направляет» Озбека в трансферной политике.

Ранее СМИ сообщали о готовности стамбульского клуба заплатить € 20 млн в качестве отступных за переход российского полузащитника.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Всего в составе московской команды он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

«Золотая» эра «Локомотива»: