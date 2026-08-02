15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Галатасарая» лично работает над трансфером Батракова — Эрен

Президент «Галатасарая» лично работает над трансфером Батракова — Эрен
Комментарии

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек лично участвует в переходе полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива». Глава турецкого клуба сделал предложение именно о полноценном переходе 21-летнего футболиста, а не об аренде. Об этом сообщает журналист Бурак Эрен на странице в социальной сети X.

По информации источника, Озбек не знаком с Батраковым лично, но «кто-то направляет» Озбека в трансферной политике.

Ранее СМИ сообщали о готовности стамбульского клуба заплатить € 20 млн в качестве отступных за переход российского полузащитника.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Всего в составе московской команды он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
Покупка Батракова не в приоритете у «Галатасарая», клубу интересен хавбек «Порту» — Чинар

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android