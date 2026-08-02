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«Факел» договорился о трёхлетнем контракте с защитником из Марокко — AfricaFoot

«Факел» договорился о трёхлетнем контракте с защитником из Марокко — AfricaFoot
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Марокканский правый защитник Худайфа Эль Мхассани переходит в воронежский «Факел». Как сообщает издание AfricaFoot. 26-летний игрок достиг соглашения с российским клубом о трёхлетнем контракте — до июня 2029 года.

С июля текущего года Эль Мхассани является свободным агентом. Его контракт с клубом «ФУС Рабат» истёк. По данным источника, защитник привлёк интерес нескольких клубов, но именно «Факел» сумел убедить игрока и его окружение благодаря амбициозному проекту.

В минувшем сезоне у Эль Мхассани 26 матчей во всех соревнованиях, три гола и одна результативная передача. Официальное оформление сделки ожидается в ближайшие часы, как только будут завершены последние административные формальности.

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