Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Торпедо» благодаря голу Пенчикова

Завершился матч 4-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Арсенал» из Тулы и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступил Евгений Рубцов из Нижнего Новгорода. Тульский клуб одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил защитник «Арсенала» Даниил Пенчиков на 38-й минуте.

В следующем туре тульская команда проведёт матч с ярославским «Шинником» (8 августа), а столичный клуб встретится с «Сочи» (7 августа).

После 4-го тура Первой лиги «Арсенал» набрал шесть очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице турнира. «Торпедо» заработало семь очков и располагается на четвёртой строчке.