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Ахметзянов: Касаджиков и Куль заслужили место в старте на матч с «Зенитом»

Ахметзянов: Касаджиков и Куль заслужили место в старте на матч с «Зенитом»
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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов сообщил, что нападающий Андрей Касаджиков и полузащитник Руслан Куль своим трудом на тренировках заслужили место в стартовом составе команды на матч 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 2 августа, в Оренбурге и начнётся в 16:00 мск. Касаджиков и Куль в предыдущем матче с «Ростовом» (2:1) вышли на замену во втором тайме и отметились голами.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'    

— Всю неделю главным инфоповодом был Андрей Касаджиков. Видим его сейчас в старте. Как он заслужил место, и почему так смело решили выпустить его в основном составе?
— Мне бы хотелось всем показать, что Руслан Куль и Андрей, выйдя на замену, помогли команде. Это то, что и должны были сделать. Отличились и внесли определённый вклад. Нам разницы нет, сколько лет в паспорте, 15 или 45. Если он заслуживает и доказывает в тренировочной деятельности свою состоятельность, то почему бы и нет? — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

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