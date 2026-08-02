Игрок «Родины» Гогличидзе оценил новый логотип клуба после выхода в РПЛ

Защитник «Родины» Лео Гогличидзе высказался о новой эмблеме клуба. Новички Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сменили клубный логотип после повышения в классе.

— Много споров вокруг обновлённого логотипа «Родины». Как вам ребрендинг?

— У нас шикарный новый логотип! Всё нравится, — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Фото: ФК «Родина»

Новый логотип был представлен 21 июля. Ранее «Родина» отказалась от лого, которое разработала студия известного дизайнера Артемия Лебедева. В двух стартовых турах новички чемпионата России уступили московскому «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).