«Любому сопернику здесь непросто играть». Семак — о матче «Зенита» с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом» отметил, что любой команде сложно играть с этим соперником на выезде. Встреча состоится сегодня, 2 августа, в Оренбурге и начнётся в 16:00 мск.

— Последний опыт в Оренбурге был неудачным. Какие сделали выводы, какую игру будете показывать?

— Это футбол, он тем и прекрасен, что, вне зависимости от того, как складывается игра, шансы на победу есть у любой команды. Результат прошлого матча здесь нас не устроил, достаточно обидное поражение при двух незабитых пенальти, но и в целом сыграли не лучшим образом. Любому сопернику здесь непросто играть, искусственное поле более привычно хозяевам, большую часть очков «Оренбург» зарабатывает на своём поле, для всех команд выезд в Оренбург складывается непросто, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».