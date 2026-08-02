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«Любому сопернику здесь непросто играть». Семак — о матче «Зенита» с «Оренбургом»

«Любому сопернику здесь непросто играть». Семак — о матче «Зенита» с «Оренбургом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Оренбургом» отметил, что любой команде сложно играть с этим соперником на выезде. Встреча состоится сегодня, 2 августа, в Оренбурге и начнётся в 16:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'    

— Последний опыт в Оренбурге был неудачным. Какие сделали выводы, какую игру будете показывать?
— Это футбол, он тем и прекрасен, что, вне зависимости от того, как складывается игра, шансы на победу есть у любой команды. Результат прошлого матча здесь нас не устроил, достаточно обидное поражение при двух незабитых пенальти, но и в целом сыграли не лучшим образом. Любому сопернику здесь непросто играть, искусственное поле более привычно хозяевам, большую часть очков «Оренбург» зарабатывает на своём поле, для всех команд выезд в Оренбург складывается непросто, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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