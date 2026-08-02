15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ляонин Тежэнь — Шанхай Шэньхуа, результат матча 2 августа 2026, счет 3:1, 21-й тур чемпионата Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого проиграл «Ляонин Тежэнь», до зоны вылета 4 очка
Комментарии

Завершился матч 21-го тура китайской Суперлиги сезона-2026 между клубами «Ляонин Тежэнь» и «Шанхай Шэньхуа». Подопечные российского специалиста Леонида Слуцкого потерпели поражение в гостевой встрече со счётом 1:3.

Китай — Суперлига . 21-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Ляонин Тежэнь
Окончен
3 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Жеффиньо – 9'     2:0 Кунимото – 32'     2:1 Минейро – 71'     3:1 Жеффиньо – 86'    

На девятой минуте бразилец Жеффиньо вывел «Ляонин Тежэнь» вперёд. На 32-й минуте японец Такахиро Кунимото реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. На 71-й минуте полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Сауло Минейро с пенальти отыграл один мяч. На 86-й минуте Жеффиньо оформил дубль.

«Шанхай Шэньхуа» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Китая. В активе команды Слуцкого 19 очков в 20 играх. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. Напомним, «Шанхай Шэньхуа» начинал сезон со штрафом в 10 очков из-за коррупционного скандала.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
Слуцкий продолжит побеждать в чемпионате Китая
Слуцкий продолжит побеждать в чемпионате Китая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android