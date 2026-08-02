«Барселона» отменила матч с «Престоном» из-за нехватки игроков у англичан — Sport.es

«Барселона» отменила товарищеский матч с английским клубом «Престон Норт Энд», который был запланирован на 3 августа. Сине-гранатовые завершили серию предсезонных игр в Англии. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, причиной отмены матча стало отсутствие у «Престона» достаточного количества футболистов основного состава. Английский клуб предложил организовать встречу с игроками молодёжной команды, но сине-гранатовые отказались, предпочтя провести тренировку.

Подчёркивается, что на следующей неделе у «Престон Норт Энд» кубковый матч с «Хаддерсфилдом», поэтому команда решила не рисковать футболистами.

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