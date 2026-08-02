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«Команды Евсеева — это всегда команды характера и мотивации». Гасилин — о «Динамо» Мх

«Команды Евсеева — это всегда команды характера и мотивации». Гасилин — о «Динамо» Мх
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин отметил, что характер и мотивация являются основными факторами успешного старта махачкалинского «Динамо» в Альфа-Банк РПЛ. Команда под руководством Вадима Евсеева в первых двух турах набрала шесть очков, одержав победы над московским «Локомотивом» и воронежским «Факелом» с одинаковым счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

«Команды Евсеева — это всегда команды характера и мотивации. Я сам играл под его руководством. С приходом Евсеева «Динамо» добавило в атаке. Махачкалинцы до зимней паузы в прошлом сезоне забили восемь голов — меньше всех в лиге. Все думали, как можно за 15-16 матчей забить всего восемь? А теперь хорошие трансферы, которые попадают в позиции и выполняют требования, плюс игра от себя, особенно дома. Дома они играют с позиции силы, стараются», — сказал Гасилин в эфире «Матч Премьер».

В 3-м туре 9 августа махачкалинское «Динамо» сыграет в гостях с московским «Динамо».

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