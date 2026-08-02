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Экс-тренер «Спартака» Каррера сказал, что возглавил бы сборную Казахстана или Беларуси

Экс-тренер «Спартака» Каррера сказал, что возглавил бы сборную Казахстана или Беларуси
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможности возглавить сборную Казахстана или Беларуси.

– Фабио Каннаваро — тренер сборной Узбекистана. Если бы вас позвали в сборную Беларуси или Казахстана — вам бы было это интересно?
– Если бы поступило предложение, то я бы его принял, потому что было бы интересно тренировать сборную, потому что мне нравятся новые вызовы, и это мог бы быть важный вызов.

– А если бы поступило предложение от клубов из Казахстана или Беларуси, приняли бы?
– У них больше возможностей показать себя в Европе. Поэтому это может быть команда, которая даст большую мотивацию, – сказала Каррера в видео в аккаунте Fonbet в соцсети.

Последним местом работы 62-летнего специалиста был итальянский «Асколи», который он возглавлял с марта по сентябрь 2024 года.

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