15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малком готов покинуть «Аль-Хиляль» — Скира

Малком готов покинуть «Аль-Хиляль» — Скира
Комментарии

Нападающий Малком готов этим летом уйти из саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что саудовский клуб намерен расстаться с футболистом и заменить его 19-летним вингером «Борнмута» Райаном. Теперь же подчёркивается, что и сам Малком готов уйти из команды.

Малком перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. В 40 матчах прошлого сезона Малком забил девять голов и отдал 12 голевых передач.

Материалы по теме
Alyaum: «Аль-Хиляль» отрицает бойкот Канселу тренировок на фоне переговоров с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android