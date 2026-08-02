Малком готов покинуть «Аль-Хиляль» — Скира

Нападающий Малком готов этим летом уйти из саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что саудовский клуб намерен расстаться с футболистом и заменить его 19-летним вингером «Борнмута» Райаном. Теперь же подчёркивается, что и сам Малком готов уйти из команды.

Малком перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. В 40 матчах прошлого сезона Малком забил девять голов и отдал 12 голевых передач.