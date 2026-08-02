Игрок «Оренбурга» Сивис надел бутсу Соболеву во время матча с «Зенитом»

Защитник «Оренбурга» Максим Сивис надел бутсу нападающему «Зенита» Александру Соболеву во время матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадр ихз трансляции

Футболист команды хозяев поля помог Соболеву после того, как форвард сине-бело-голубых швырнул свою бутсу на несколько метров в концовке первого тайма.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Оренбург» набрал три очка и занимает седьмое место. «Зенит» заработал три очка и располагается на третьей строчке.