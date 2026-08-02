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Игрок «Оренбурга» Сивис надел бутсу Соболеву во время матча с «Зенитом»

Игрок «Оренбурга» Сивис надел бутсу Соболеву во время матча с «Зенитом»
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Защитник «Оренбурга» Максим Сивис надел бутсу нападающему «Зенита» Александру Соболеву во время матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'    

Фото: Кадр ихз трансляции

Футболист команды хозяев поля помог Соболеву после того, как форвард сине-бело-голубых швырнул свою бутсу на несколько метров в концовке первого тайма.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Оренбург» набрал три очка и занимает седьмое место. «Зенит» заработал три очка и располагается на третьей строчке.

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