В «Реале» отреагировали на решение ФИФА о пересмотре плана по продаже доли в ЧМ

Мадридский «Реал» сделал заявление, в котором поприветствовал решение ФИФА отказаться от реализации плана главы организации Джанни Инфантино по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам, а также выразил благодарность УЕФА.

«Футбольный клуб «Реал» приветствует решение ФИФА отказаться от предложения о частичной продаже коммерческих прав на проведение соревнований. Наш клуб считает, что это хорошая новость для футбола, его институтов и прежде всего для миллионов болельщиков нашего любимого вида спорта.

«Реал» выражает благодарность УЕФА, конфедерациям и федерациям, а также всем организациям, которые твёрдо и ответственно выступили против этого проекта. Их единство и чувство долга защитили футбол в решающий момент.

Клубы — это фундамент, на котором строится международный футбол и чемпионат мира. Именно они находят, тренируют, развивают и предоставляют национальным командам игроков, благодаря которым становятся возможными эти крупные соревнования. Международный футбол и чемпионат мира — это прежде всего события, представляющие общественный интерес, и они составляют наследие, принадлежащее нациям, болельщикам и обществу в целом. Поэтому мы считаем, что к ним никогда не следует относиться как к простым финансовым активам, которыми можно торговать в интересах избранных.

«Реал» категорически против любых попыток продавать будущие коммерческие доходы от соревнований, не принимая на себя никаких связанных с этим затрат и рисков. Именно клубы несут эти затраты и риски, и любая инициатива, направленная на присвоение будущих доходов от футбола без принятия на себя ответственности за их получение, неприемлема и никогда больше не должна рассматриваться», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

Инфантино разрабатывал план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.