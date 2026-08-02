Фото: жёсткий стык в матче «Оренбург» — «Зенит», за который судья не дал жёлтую карточку

На 41-й минуте матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Зенитом» нападающий команды хозяев Руслан Куль прямой ногой попал в щиток полузащитника гостей Вильмара Барриоса, после чего игрок петербуржцев упал на газон. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк зафиксировал фол в этом эпизоде, но не показал карточку игроку оренбургской команды. Игра проходит в эти минуты — счёт 1:0 в пользу «Зенита».

Фото: Кадр трансляции

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Оренбург» набрал три очка и занимает седьмое место. «Зенит» заработал три очка и располагается на третьей строчке.