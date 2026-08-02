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Фото: жёсткий стык в матче «Оренбург» — «Зенит», за который судья не дал жёлтую карточку

Фото: жёсткий стык в матче «Оренбург» — «Зенит», за который судья не дал жёлтую карточку
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На 41-й минуте матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Зенитом» нападающий команды хозяев Руслан Куль прямой ногой попал в щиток полузащитника гостей Вильмара Барриоса, после чего игрок петербуржцев упал на газон. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк зафиксировал фол в этом эпизоде, но не показал карточку игроку оренбургской команды. Игра проходит в эти минуты — счёт 1:0 в пользу «Зенита».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

Фото: Кадр трансляции

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Оренбург» набрал три очка и занимает седьмое место. «Зенит» заработал три очка и располагается на третьей строчке.

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