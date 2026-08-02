Результаты матчей 2-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

В воскресенье, 2 августа, завершился 2-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027:

31 июля, пятница:

«Родина» — «Ростов» — 2:4.

1 августа, суббота:

«Акрон» — «Рубин» — 1:2;

ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:1;

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 2:1;

«Балтика» — «Динамо» Москва — 2:1.

2 августа, воскресенье:

«Оренбург» — «Зенит» — 0:3;

«Краснодар» — «Факел» — 3:2;

«Ахмат» — «Спартак» — 1:2.

После двух сыгранных матчей в чемпионате России турнирную таблицу возглавляют «Зенит», «Краснодар», «Динамо» Махачкала и «Спартак», у которых по шесть очков. «Факел», «Родина» и «Акрон» не имеют набранных очков после двух матчей и замыкают турнирную таблицу.