Результаты матчей 2-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

В воскресенье, 2 августа, завершился 2-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027:
31 июля, пятница:
«Родина» — «Ростов» — 2:4.
1 августа, суббота:
«Акрон» — «Рубин» — 1:2;
ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:1;
«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 2:1;
«Балтика» — «Динамо» Москва — 2:1.
2 августа, воскресенье:
«Оренбург» — «Зенит» — 0:3;
«Краснодар» — «Факел» — 3:2;
«Ахмат» — «Спартак» — 1:2.
После двух сыгранных матчей в чемпионате России турнирную таблицу возглавляют «Зенит», «Краснодар», «Динамо» Махачкала и «Спартак», у которых по шесть очков. «Факел», «Родина» и «Акрон» не имеют набранных очков после двух матчей и замыкают турнирную таблицу.