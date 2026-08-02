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Оренбург — Зенит: Максим Глушенков оформил хет-трик на 66-й минуте в матче 2-го тура РПЛ 2026/2027

«Оренбург» — «Зенит»: Глушенков оформил хет-трик на 66-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

На 66-й минуте Максим Глушенков оформил хет-трик. Ранее, на шестой минуте, он открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, а на 58-й минуте оформил дубль.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Оренбург» набрал три очка и занимает седьмое место. «Зенит» заработал три очка и располагается на третьей строчке.

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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