Максим Глушенков оформил первый хет-трик сезона-2026/2027 РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков забил три гола в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра проходит в эти минуты, счёт в матче 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, Глушенков оформил первый хет-трик сезона-2026/2027 РПЛ.

Форвард отличился на шестой, 59-й и 66-й минутах.

27-летний Глушенков выступает за «Зенит» с лета 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 34 матча за петербуржцев во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять голевых передач.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).