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Максим Глушенков оформил первый хет-трик сезона-2026/2027 РПЛ

Максим Глушенков оформил первый хет-трик сезона-2026/2027 РПЛ
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков забил три гола в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра проходит в эти минуты, счёт в матче 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, Глушенков оформил первый хет-трик сезона-2026/2027 РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

Форвард отличился на шестой, 59-й и 66-й минутах.

27-летний Глушенков выступает за «Зенит» с лета 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 34 матча за петербуржцев во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять голевых передач.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

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