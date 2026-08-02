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Оренбург — Зенит, результат матча 2 августа, счет 0:3, 2-й тур РПЛ 2026/2027

«Зенит» разгромил «Оренбург» во 2-м туре РПЛ, Глушенков оформил хет-трик
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Окончен матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Оренбург» и «Зенит». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

На шестой минуте Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, на 58-й минуте он оформил дубль, а на 66-й минуте — хет-трик.

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с шестью очками является лидером чемпионата.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а «Зенит» проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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