«Зенит» разгромил «Оренбург» во 2-м туре РПЛ, Глушенков оформил хет-трик

Окончен матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Оренбург» и «Зенит». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк.

На шестой минуте Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд, на 58-й минуте он оформил дубль, а на 66-й минуте — хет-трик.

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с шестью очками является лидером чемпионата.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а «Зенит» проведёт матч с «Родиной» (9 августа).