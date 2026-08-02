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«Можно отменить Глушенкова в матчах против нас?» «Оренбург» пошутил о хет-трике игрока

«Можно отменить Глушенкова в матчах против нас?» «Оренбург» пошутил о хет-трике игрока
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Зенит». На данный момент счёт 3:0 в пользу гостей, хет-трик оформил нападающий петербуржцев Максим Глушенков. «Оренбург» в официальном телеграм-канале с юмором отреагировал на результативность футболиста.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

«А можно как‑то отменить Глушенкова в матчах против нас?» — сказано в публикации клуба из Оренбурга.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Оренбург» набрал три очка и занимает седьмое место. «Зенит» заработал три очка и располагается на третьей строчке.

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