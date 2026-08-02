«Челябинск» обыграл ульяновскую «Волгу» в 4-м туре Первой лиги

Завершился матч 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались ульяновская «Волга» и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра выступил Павел Шишкин. Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда гостей.

Счёт открыл Рамазан Гаджимурадов. Нападающий «Челябинска» отличился в первом тайме на 19-й минуте. Через 10 минут форвард Матвей Урванцев увеличил преимущество команды гостей.

Ульяновская «Волга» набрала три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с шестью очками располагается на 10-й строчке.