Буффон назвал лучшего специалиста на пост главного тренера сборной Италии

Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал Антонио Конте лучшим вариантом для главного тренера национальной команды.

«Главная цель — квалифицироваться на чемпионат мира через четыре года. Исходя из этого, я бы выбрал Конте. Но нужно иметь смелость принимать решения и умение доносить их до всех, включая прессу. Я слишком часто слышу: «Он подходящий человек», без каких-либо веских причин. Конечно, но это инстинктивные решения, а не хорошо продуманные. Проект на первом месте, идеальный кандидат — на втором», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

28 июля пресс-служба Итальянской федерации футбола сообщила о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии. Манчини уже тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы и двукратными бронзовыми призёрами Лиги наций. Ранее на должность главного тренера итальянской сборной претендовал Андреа Пирло.