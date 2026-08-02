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Экс-капитан «Рейнджерс» Тавернье может продолжить карьеру в Лиге 1 — Footmercato

Экс-капитан «Рейнджерс» Тавернье может продолжить карьеру в Лиге 1 — Footmercato
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Бывший защитник и капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье заинтересовал «Париж» и «Ниццу». Об этом сообщает Footmercato.

На данный момент футболист является свободным агентом. Отмечается, что самому игроку также интересен вариант с продолжением карьеры во Франции.

Джеймс Тавернье является воспитанником «Лидс Юнайтед». За «Рейнджерс» футболист выступал с 2015 по 2026 год. За это время он принял участие в 565 матчах команды во всех турнирах, в которых забил 144 гола и отдал 148 результативных передач. В составе клуба из Глазго Тавернье по одному разу становился чемпионом Шотландии, брал Кубок страны и Кубок лиги.

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