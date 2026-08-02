Игрок «Родины» Егорычев назвал причины поражений от «Спартака» и «Ростова» в начале сезона

Полузащитник «Родины» Андрей Егорычев высказался о выступлении команды на старте сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Столичный клуб уступил московскому «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).

«Не очень хорошо входим в новый сезон РПЛ. С «Ростовом» темп игры был ниже, чем со «Спартаком». А в первом матче, наоборот, был очень хороший темп. Мы очень много тренировались. Думаю, нужно немного времени на адаптацию. Как можно быстрее нужно это сделать, тогда всё будет хорошо.

Нет задачи сохраниться в РПЛ. Есть задача выигрывать и идти от матча к матчу. Я верю, что у нас всё будет хорошо и победы придут. Нам нужно быстро адаптироваться к новым условиям в РПЛ», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.