15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Родины» Егорычев назвал причины поражений от «Спартака» и «Ростова» в начале сезона

Игрок «Родины» Егорычев назвал причины поражений от «Спартака» и «Ростова» в начале сезона
Комментарии

Полузащитник «Родины» Андрей Егорычев высказался о выступлении команды на старте сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Столичный клуб уступил московскому «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'     1:2 Крижан – 52'     1:3 Лангович – 56'     2:3 Сако – 74'     2:4 Шанталий – 90'    

«Не очень хорошо входим в новый сезон РПЛ. С «Ростовом» темп игры был ниже, чем со «Спартаком». А в первом матче, наоборот, был очень хороший темп. Мы очень много тренировались. Думаю, нужно немного времени на адаптацию. Как можно быстрее нужно это сделать, тогда всё будет хорошо.

Нет задачи сохраниться в РПЛ. Есть задача выигрывать и идти от матча к матчу. Я верю, что у нас всё будет хорошо и победы придут. Нам нужно быстро адаптироваться к новым условиям в РПЛ», — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Родина» и «Акрон» пропустили по семь голов в первых двух матчах РПЛ
Истории
«Родина» и «Акрон» пропустили по семь голов в первых двух матчах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android