Вратарь сборной Норвегии Нюланд вернётся в «РБ Лейпциг» — Романо

35-летний голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд в качестве свободного агента вернётся в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Немецкий клуб видит в Нюланде замену Петеру Гулачи, который близок к переходу в «Вильярреал». Стороны уже согласовали сотрудничество в устной форме, в ближайшее время эти договорённости будут закреплены официально.

Ранее Эрьян Нюланд выступал за «Астон Виллу», «Норвич Сити», «Борнмут», «Рединг» и другие команды. Цвета «РБ Лейпциг» футболист защищал с 2022 по 2023 год, после чего перешёл в «Севилью». В составе сборной Норвегии вратарь дошёл до 1/4 финала чемпионата мира — 2026.