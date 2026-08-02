15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Норвегии Нюланд вернётся в «РБ Лейпциг» — Романо

Вратарь сборной Норвегии Нюланд вернётся в «РБ Лейпциг» — Романо
Комментарии

35-летний голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд в качестве свободного агента вернётся в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Немецкий клуб видит в Нюланде замену Петеру Гулачи, который близок к переходу в «Вильярреал». Стороны уже согласовали сотрудничество в устной форме, в ближайшее время эти договорённости будут закреплены официально.

Ранее Эрьян Нюланд выступал за «Астон Виллу», «Норвич Сити», «Борнмут», «Рединг» и другие команды. Цвета «РБ Лейпциг» футболист защищал с 2022 по 2023 год, после чего перешёл в «Севилью». В составе сборной Норвегии вратарь дошёл до 1/4 финала чемпионата мира — 2026.

Материалы по теме
ПСВ хочет усилиться защитником «РБ Лейпциг» Лютсхарелом Гертрейдой — Sky Sport Germany
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android