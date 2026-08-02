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«Краснодар» — «Факел»: Жубал открыл счёт на четвёртой минуте матча РПЛ-2026/2027

«Краснодар» — «Факел»: Жубал открыл счёт на четвёртой минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Станислав Матвеев из Троицка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Краснодара».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Жубал – 5'     2:0 Кривцов – 28'    

Первый мяч в матче забил защитник хозяев Жубал на четвёртой минуте.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался в гостевом матче с казанским «Рубином». Серебряные призёры прошлого сезона одержали волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским «Спартаком» (9 августа), а воронежская команда проведёт матч с «Ахматом» (10 августа).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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