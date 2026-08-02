Тренер «Зенита» Семак: Глушенков провёл блестящий матч с «Оренбургом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Максима Глушенкова в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом» (3:0). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк.

— Начали хорошо, создавали моменты. Могли забить больше трёх. Но в целом хорошая трудовая победа, качественный матч.

— Глушенков отметился хет‑триком.

— Прекрасно сыграл сегодня. Не пожадничал в моменте, когда отдал пас на Мостового. Провёл блестящий матч, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с шестью очками является лидером чемпионата.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а «Зенит» проведёт матч с «Родиной» (9 августа).