Буффон прокомментировал перспективы сборной Италии, если бы команду возглавил Гвардиола

Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о перспективах сборной Италии, если бы команду возглавил Хосеп Гвардиола.

«Одно его имя придало бы нам импульс, Гвардиола нам был бы необходим. Но даже с ним результаты не были гарантированы», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Гвардиола рассматривался на пост главного тренера сборной Италии.

28 июля пресс-служба Итальянской федерации футбола сообщила о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.

Манчини уже тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы и двукратными бронзовыми призёрами Лиги наций.