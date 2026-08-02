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Буффон прокомментировал перспективы сборной Италии, если бы команду возглавил Гвардиола

Буффон прокомментировал перспективы сборной Италии, если бы команду возглавил Гвардиола
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Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о перспективах сборной Италии, если бы команду возглавил Хосеп Гвардиола.

«Одно его имя придало бы нам импульс, Гвардиола нам был бы необходим. Но даже с ним результаты не были гарантированы», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Гвардиола рассматривался на пост главного тренера сборной Италии.

28 июля пресс-служба Итальянской федерации футбола сообщила о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.

Манчини уже тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. Под его руководством итальянцы стали чемпионами Европы и двукратными бронзовыми призёрами Лиги наций.

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