Мурад Мусаев: врачи будут делать всё, чтобы Боселли был доступен на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии футболиста своей команды Хуана Боселли и поделился надеждой, что нападающий примет участие в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча пройдёт 9 августа. Ранее в матче с «Рубином» (3:1) Боселли получил травму носа.

«Всегда рады играть дома, чувства самые позитивные. Хочется показать хорошую игру. Боселли в матче с «Рубином» получил достаточно непростое повреждение. Сейчас проходит реабилитацию. Врачи будут делать всё, чтобы он был доступен на матч со «Спартаком», а там посмотрим», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».