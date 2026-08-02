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Мурад Мусаев: врачи будут делать всё, чтобы Боселли был доступен на матч со «Спартаком»

Мурад Мусаев: врачи будут делать всё, чтобы Боселли был доступен на матч со «Спартаком»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии футболиста своей команды Хуана Боселли и поделился надеждой, что нападающий примет участие в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча пройдёт 9 августа. Ранее в матче с «Рубином» (3:1) Боселли получил травму носа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда рады играть дома, чувства самые позитивные. Хочется показать хорошую игру. Боселли в матче с «Рубином» получил достаточно непростое повреждение. Сейчас проходит реабилитацию. Врачи будут делать всё, чтобы он был доступен на матч со «Спартаком», а там посмотрим», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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