«Глушенкову легко дались голы». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — о поражении от «Зенита»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (0:3). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк.

«Концентрация нужна с первых минут… но не удалось. Есть над чем работать. Не думаю, что чемпион страны мог дать нам много шансов. Нужно было реализовывать собственные моменты. Мы старались. Большая благодарность болельщикам.

Сам матч был проигран легко. Вышли на поле и пропустили уже на шестой минуте, во втором тайме не дали сопернику ничего сделать, но они забили издалека, а потом ещё один со стандарта. Глушенкову легко дались голы. Но не могу сказать, что мы не могли быть конкурентоспособны. Могли отыграться и попробовать зацепить матч», — сказал Ахметзянов «Матч ТВ».