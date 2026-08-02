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Рапопорт: Глушенков такой же, как и «Зенит» — если есть настрой, это очень высокий уровень

Рапопорт: Глушенков такой же, как и «Зенит» — если есть настрой, это очень высокий уровень
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил игру санкт-петербургской команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (0:3). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

«У «Зенита» была игра на очень приличном уровне. «Оренбург» сделал всё, что мог, бился, старался, создал полумоменты, но «Зенит» во всех компонентах сильнее. Они могли потерять очки с такими командами, если только недооценили соперника, что было в прошлом сезоне. А сейчас «Зенит» собран максимально.

А Глушенков такой же, как и «Зенит». Если он настроен на игру, это футболист очень высокого уровня. Против него очень тяжело играть, он выполняет всё очень быстро, прекрасный удар. В РПЛ редко забивают такие голы, как Максим «Оренбургу» из-за штрафной. Он всё умеет, но ему нужен полный настрой. Я с ним не знаком, но так понимаю, что у него сложный характер, такие люди есть. Сегодня он вышел и настроился. Возможно, замена в перерыве с «Акроном» его настроила ещё сильнее. Семак умеет работать с футболистами такого уровня», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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