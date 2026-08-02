Рапопорт: Глушенков такой же, как и «Зенит» — если есть настрой, это очень высокий уровень

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил игру санкт-петербургской команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Зенитом» (0:3). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк.

«У «Зенита» была игра на очень приличном уровне. «Оренбург» сделал всё, что мог, бился, старался, создал полумоменты, но «Зенит» во всех компонентах сильнее. Они могли потерять очки с такими командами, если только недооценили соперника, что было в прошлом сезоне. А сейчас «Зенит» собран максимально.

А Глушенков такой же, как и «Зенит». Если он настроен на игру, это футболист очень высокого уровня. Против него очень тяжело играть, он выполняет всё очень быстро, прекрасный удар. В РПЛ редко забивают такие голы, как Максим «Оренбургу» из-за штрафной. Он всё умеет, но ему нужен полный настрой. Я с ним не знаком, но так понимаю, что у него сложный характер, такие люди есть. Сегодня он вышел и настроился. Возможно, замена в перерыве с «Акроном» его настроила ещё сильнее. Семак умеет работать с футболистами такого уровня», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.