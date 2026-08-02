Глушенкову подарили арбуз в качестве приза лучшему игроку матча «Оренбург» — «Зенит»

Нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову подарили арбуз в качестве приза лучшему игроку матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом» (3:0). Футболист в этой игре оформил хет-трик. Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк.

Фото: ФК «Зенит»

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с шестью очками является лидером чемпионата.

В следующем туре «Оренбург» встретится с казанским «Рубином» (9 августа), а «Зенит» проведёт матч с московской «Родиной» (9 августа).