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Глушенков объяснил, почему не праздновал голы в матче «Оренбург» — «Зенит»

Глушенков объяснил, почему не праздновал голы в матче «Оренбург» — «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал хет‑трик в ворота «Оренбурга» в матче 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги (3:0) и объяснил, почему не праздновал голы.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

— Почему не отпраздновали ни один свой мяч?
— Не хочу. В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось… Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий… Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с шестью очками является лидером чемпионата.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а «Зенит» проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

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