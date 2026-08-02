Глушенков объяснил, почему не праздновал голы в матче «Оренбург» — «Зенит»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал хет‑трик в ворота «Оренбурга» в матче 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги (3:0) и объяснил, почему не праздновал голы.
— Почему не отпраздновали ни один свой мяч?
— Не хочу. В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось… Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий… Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» с шестью очками является лидером чемпионата.
В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а «Зенит» проведёт матч с «Родиной» (9 августа).
- 2 августа 2026
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